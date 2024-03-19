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11:58, 19 марта 2024Среда обитания

Россиян предупредили об изменениях в правилах приемки квартир в новостройках

Юрист Поликыржа: отказаться от подписания акта о приеме квартиры теперь нельзя

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке теперь невозможно. Об изменениях в правилах приемки нового жилья в беседе с «Российской газетой» предупредил член Ассоциации юристов России Анастасия Поликыржа.

Если покупатель не подпишет документ в течение месяца с момента извещения, застройщик вправе передать квартиру по одностороннему акту, без заверения дольщиком. Такая мера позволяет девелоперам справляться с «потребительским экстремизмом», который, по их мнению, процветает среди покупателей. В частности, он выражается в жалобах на мнимые недостатки жилплощади. Этому способствуют правовые коллизии, размытое определение понятия «гарантийный срок» и пробелы в регулировании требований к отделке, отмечает юрист.

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При наличии серьезных дефектов покупатель вправе потребовать от застройщика безвозмездно их устранить. Если спор не урегулирован в срок до 60 календарных дней, можно пригласить строительного эксперта. Специалист при этом должен быть членом НОСТРОЙ или НОПРИЗ, а организация, в которой он работает, состоять в СРО. Затем дольщик составляет претензию. Только по истечении 10 дней, которые даются девелоперу на ответ, можно обратиться в суд. В данный момент мораторий на выплату неустойки за просрочку передачи квартиры не действует, напоминает эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как правильно принимать квартиру в новостройке. Одного визуального осмотра при этом недостаточно — необходимо проверить систему вентиляции, ровность стен, полов и потолков, а также обследовать жилье на теплопотери. Для этого стоит пригласить квалифицированного специалиста с соответствующим оборудованием.

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      Виктория Клабукова
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