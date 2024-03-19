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04:01, 19 марта 2024Россия

Полковник высказался о стратегии российской армии

Полковник Кошкин: у России есть собственная тактика, за которую отвечает Генштаб

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приписанная российской армии французским СМИ стратегия тысячи порезов на самом деле использовалась Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время наступления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что у России есть собственная тактика, за которую отвечает Генштаб.

«Изначально у ВСУ была стратегия жабьих прыжков: они по чуть-чуть осваивали серую зону. Потом перешли к тактике тысячи порезов — это когда вооруженные силы противника атакуют со всех сторон. Теперь эту же тактику приписывают нам, потому что мы движемся по всей линии боевого соприкосновения, медленно, но уверенно продвигаемся вперед», — объяснил полковник.

По словам Кошкина, у России есть собственные стратегия и тактика, которых придерживается страна в ходе ведения боевых действий. Они не обязательно должны соотноситься с действиями ВСУ.

«У нас есть своя тактика, своя стратегия, заложенные в наших действиях. За этим следят в Генштабе. А называть западные эксперты это могут как хотят», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее издание Le Figaro со ссылкой на военного эксперта сообщило, что ВС России перешли на новую стратегию в зоне украинского конфликта. «Русские вернули себе инициативу. Они способны "мучить" соперника на поле. Это техника тысячи насечек. Цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить их резервы», — цитирует эксперта издание.

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