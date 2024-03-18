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15:57, 18 марта 2024Мир

Во Франции заявили о переходе ВС России к новой стратегии

Le Figaro: Российская армия перешла на новую стратегию в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России перешли на новую стратегию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на французского военного эксперта сообщает Le Figaro.

«Русские вернули себе инициативу. Они способны "мучить" соперника на поле. Это техника тысячи насечек. Цель — обескровить украинцев, чтобы ослабить их резервы», — цитирует эксперта издание.

По его словам, Российская армия давит на Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу на нескольких направлениях. Украинские бойцы, отмечает специалист, пытаются отбивать атаки, однако не могут удержать несколько разных участков фронта одновременно. В распоряжении российских войск гораздо больше техники и боеприпасов, поэтому Украине пришлось перейти к «эластичной обороне» и полагаться на беспилотники.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что российские военные действуют медленно и осторожно.

ЖЗЛ
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