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16:33, 17 марта 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал об особенностях российской тактики в зоне СВО

Военный эксперт назвал осторожной российскую тактику в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные действуют в зоне специальной военной операции (СВО) медленно и осторожно, отметил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях российской тактики.

«Российская армия ведет наступление, но ведет наступление очень осторожно и без каких-то ненужных, бессмысленных жертв. Нет лобовых атак, все по-военному: линия фронта в начале обрабатывается тяжелой артиллерией, ракетами, танками, пушками, потом идет пехота и зачищает это все. Медленно, но уверенно мы продвигаемся, выполняя поставленные боевые задачи. Это нормальное ведение боевых действий, без бессмысленных боевых атак, без какого-то жесткого кровопролития. Не торопясь, каждый на своем месте, все работают сплоченно, авиация, артиллерия, пехота, танки», — сказал он.

Я не вижу здесь каких-то ошибок и не вижу здесь каких-то проблем, потому что противник очень серьезный. Не нужно недооценивать украинскую армию, степень ее подготовки и степень мужественности украинских солдат. Лучше не торопиться никуда, лучше без всяких бессмысленных подгонялок, что нужно быстрее-быстрее взять Николаев, Одессу, всю Запорожскую область

Олег Глазуноввоенный эксперт

При этом военный эксперт добавил, что у Украины есть проблемы с боеприпасами. Он считает, что без дополнительных поставок Запада их хватит на несколько недель.

17 марта российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирное в Запорожской области, а также отразили контратаку Вооруженных сил Украины неподалеку от пункта Водяное под Донецком. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

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