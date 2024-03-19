Обнаженная Селена Гомес показала фото из ванной

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала, плавая в ванной, полностью обнаженной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.

Кроме того, исполнительница распустила короткие темные волосы, намочив их водой, а грудь прикрыла руками. Вдобавок она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в мае Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного в откровенном образе. На размещенных снимках знаменитость предстала в ярко-красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.