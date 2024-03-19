Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:21, 19 марта 2024Ценности

Обнаженная Селена Гомес показала фото из ванной

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в откровенном виде на новых фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала, плавая в ванной, полностью обнаженной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.

Кроме того, исполнительница распустила короткие темные волосы, намочив их водой, а грудь прикрыла руками. Вдобавок она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Ранее в мае Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного в откровенном образе. На размещенных снимках знаменитость предстала в ярко-красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

      Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

      Медведев оценил возможность переговоров с США после призыва Вашингтона

      Российский военный спас батальон благодаря полученным в университете знаниям

      В «Одноклассниках» появилась уникальная функция

      Россиянам назвали преимущества покупки загородного участка весной

      Российский пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в жену и сына

      Бритни Спирс станцевала в рваном топе и леопардовых трусах на камеру

      В МИД России отреагировали на заявление Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше