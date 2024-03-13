Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:17, 13 марта 2024Ценности

Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного в откровенном образе

Фото: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного, рэпера Бенни Бланко, в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала в ярко-красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, продемонстрировав частично оголенную грудь.

Поверх упомянутого наряда исполнительница надела длинную красную шубу из искусственного меха. Вдобавок она примерила босоножки на высоком каблуке. Кроме того, Гомес сделали укладку и мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в марте в сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня». Знаменитость заметили в Париже направляющейся в ресторан. Так, на размещенных фото девушку запечатлели в черном облегающем атласном платье.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Какое условие озвучил глава государства?

      Дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в Белгородской области

      Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

      Самбурская показала фигуру в кожаном топе с глубоким декольте

      Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине

      Мужчина выловил крупную рыбу и побил 32-летний рекорд

      В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия после взрывов

      Российские полицейские накрыли крупную нарколабораторию

      Илон Маск посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при угрозе

      Россиян захотели защитить от «раздолжнителей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше