Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного в откровенном образе

Американская певица и актриса Селена Гомес отметила день рождения возлюбленного, рэпера Бенни Бланко, в откровенном образе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала в ярко-красном облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте, продемонстрировав частично оголенную грудь.

Поверх упомянутого наряда исполнительница надела длинную красную шубу из искусственного меха. Вдобавок она примерила босоножки на высоком каблуке. Кроме того, Гомес сделали укладку и мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в марте в сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня». Знаменитость заметили в Париже направляющейся в ресторан. Так, на размещенных фото девушку запечатлели в черном облегающем атласном платье.