Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

Reuters: доходность госдолга КНР упала из-за отсутствия альтернатив для вкладов

В Китае продолжается падение доходности государственных облигаций, для покупки которых розничные инвесторы занимают очередь у отделений банков. В результате доходность 30-летних бумаг упала до минимума — ниже трех процентов годовых, пишет Reuters.

Власти КНР, с одной стороны, могут радоваться возможность занимать средства на столь выгодных условиях, с другой — ситуация говорит о слабых экономических ожиданиях и отсутствии уверенность в росте национальных компаний.

Трехлетние облигации с доходностью 2,38 процента, как утверждает источник агентства, на днях раскупили в течение нескольких минут, хотя они лишь немногим выгоднее срочных вкладов.

Другой собеседник агентства указал, что большую часть спроса обеспечивают финансовые учреждения, которые ищут хоть какой-то способ инвестировать средства, чтобы обслуживать депозиты. Из-за рекордно низкого уровня кредитования банки не могут разместить собранные средства, а облигации позволяют хотя бы не терпеть убытки.

Иностранных инвесторов на рынке практически нет, утверждают аналитики, соответственно, притока иностранного капитала не происходит. На этом фоне для Пекина важно «изъять» деньги из банковой системы, чтобы потратить их на развитие.

Вместе с тем происходящее ставит под вопрос восстановление фондового рынка, падающего последние три года. Отказ от вложений в него со стороны внутренних инвесторов подает плохой сигнал потенциальным иностранным фондам, что делает национальные предприятия еще более зависимыми от действий правительства.

Ранее сообщалось, что Китай сталкивается с резким обесцениванием активов, связанных с производством автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Предприятия приносят убытки и сокращают выпуск, потому что не выдерживают конкуренции с электромобилями.