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19:04, 15 марта 2024Экономика

Китай столкнулся с угрозой появления сотен заводов-зомби

FT: в Китае вскоре появятся сотни заводов-зомби из-за перехода на электромобили

Фото: Kin Cheung / KC / FA / Reuters

Стремительный переход на электромобили в Китае приведет к тому, что в скором времени по всей стране появятся сотни заводов-зомби, на которых должны были выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет Financial Times (FT).

Стоимость таких активов уже рухнула, потому что производство на них резко падает. По словам руководителей отрасли, новые предприятия, занимающиеся выпуском электромобилей, применяют радикально иной подход к работе.

Об угрозе говорят уже много лет, при этом частично она уже начала реализовываться. В 2017 году южнокорейский концерн Hyundai потратил 1,15 миллиарда долларов на строительство завода в Чунцине мощностью 300 тысяч автомобилей в год. Но в декабре 2023 года компания вынуждена была продать его менее чем за четверть от вложенных инвестиций.

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В общей сложности в прошлом году выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в стране упал на 37 процентов по сравнению с пиком 2017 года. Консалтинговая компания Automobility подсчитала, что в начале 2024 года Китай использует только половину мощностей по производству автомобилей с ДВС.

Ранее сообщалось, что московский автозавод «Москвич», убытки которого в прошлом году значительно выросли, захотел найти второго китайского партнера для сборки автомобилей. Поиски пока не увенчались успехом, некоторые из кандидатов еще не присутствуют на российском рынке.

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      Платон Щукин
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