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11:06, 19 марта 2024Силовые структуры

Обвиненную в особо крупном мошенничестве россиянку экстрадировали из Казахстана

Из Казахстана в Россию экстрадировали обвиненную в мошенничестве женщину

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Обвиненную в особо крупном мошенничестве гражданку России экстрадировали из Казахстана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, злоумышленница в период с 2010 по 2014 год заняла крупные суммы денег под проценты у трех жительниц Сахалинской области. Всего она получила от потерпевших 400 тысяч долларов США и 20 миллионов рублей, на которые якобы планировала организовать собственное дело по перевозке дорогостоящих автомобилей из Японии. На самом деле никакой бизнес женщина открывать не намеревалась, а планировала распорядиться полученными деньгами по собственному усмотрению.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Тем не менее осенью 2022 года фигурантка выехала на территорию Южной Кореи, после чего направилась к мужу в Турцию, где получила местное гражданство. В декабре 2022 года ее объявили в международный розыск и вскоре задержали в Казахстане, откуда экстрадировали в Сахалинскую область. Сейчас женщина находится в СИЗО.

Ранее из России экстрадировали гражданина Узбекистана Хасанжона Аминова, обвиненного в расправе над владельцем гостиницы в Турции.

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      Олеся Мицкевич
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