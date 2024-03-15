Из России в Турцию экстрадировали объявленного в розыск гражданина Узбекистана

МВД: Россия выдала Турции гражданина Узбекистана, обвиненного в убийстве

Из России экстрадирован гражданин Узбекистана Хасанжон Аминов, обвиненный в расправе над владельцем гостиницы в Турции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Турецкие правоохранительные органы полагают, что иностранец, являясь сотрудником гостиницы в Стамбуле, вместе с сообщником лишил жизни ее владельца в июле 2019 года, а затем бежал из страны. Его объявили в розыск по каналам Интерпола и смогли задержать только спустя четыре года в Казани.

В декабре 2023 года Генпрокуратура России удовлетворила запрос турецкой стороны о выдаче разыскиваемого. В пятницу, 15 марта, сотрудники российских правоохранительных органов передали Аминова коллегам из Турции в московском аэропорту Внуково.

Ранее из Аргентины в Россию экстрадировали обвиненную в хищении 150 миллионов рублей россиянку Людмилу Авдюхину. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.