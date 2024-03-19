Обвиняемый в расправах над 31 пожилой россиянкой заявил о давлении следствия

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани заявил о давлении следствия

Житель Казани Радик Тагиров, обвиняемый в расправах над 31 пожилой женщиной, заявил в Верховном суде Татарстана о давлении следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Тагирова, все признания он дал под давлением. На самом деле мужчина не считает себя виновным.

Ранее стало известно, что его последнее слово в суде будет 19 марта в 10:00 часов.

Тагирова задержали 1 декабря 2020 года в Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении 31 расправы над пенсионерками, трех покушениях и двух разбоях. 26 февраля гособвинение запросило для мужчины пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима.

