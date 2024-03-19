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07:58, 19 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над 31 пожилой россиянкой выступит с последним словом

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки житель Казани выступит с последним словом

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Житель Казани Радик Тагиров, обвиняемый в расправах над 31 пожилой женщиной, выступит в суде с последним словом во вторник, 19 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Верховного суда.

«Последнее слово подсудимого Радика Тагирова — 19 марта в 10.00 часов», — уточнил собеседник агентства.

Мужчину задержали 1 декабря 2020 года в Казани. Ему предъявлено обвинение в совершении 31 расправы над пенсионерками, трех покушениях и двух разбоях. 26 февраля гособвинение запросило для Тагирова пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима.

По данным следствия, мужчина с марта 2011 года по октябрь 2012-го выслеживал одиноких женщин в возрасте 75-90 лет и под разными предлогами попадал к ним домой, где совершал преступления. Большую часть преступлений злоумышленник совершил в Поволжье и на Урале, из-за чего получил прозвище «поволжский маньяк».

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      Олеся Мицкевич
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