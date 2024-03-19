Одна из крупнейших авиакомпаний Азии захотела снова летать в Россию

Авиакомпания Thai Airways обсуждает возобновление прямых рейсов в Россию

Тайская авиакомпания Thai Airways захотела снова летать в Россию. О том, что один из крупнейших перевозчиков Азии ведет переговоры о возобновлении прямых рейсов в страну, рассказал «Интерфакс» со ссылкой на слова исполнительного директора Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб.

По словам собеседницы агентства, Thai Airways планирует восстановить всю международную и в первую очередь европейскую сеть маршрутов. «В какие-то города авиакомпания уже летает, например, во Франкфурт, Стокгольм. С 1 июля возобновятся рейсы в Брюссель и Милан», — добавила Кхансаб.

Она также отметила, что представители перевозчика часто летают в Москву и обсуждают возобновление прямых рейсов между Таиландом и Россией в 2024 году. Основное препятствие — нехватка воздушных судов, поскольку во время пандемии авиакомпания избавилась от части своего воздушного флота, пояснила исполнительный директор.

Ранее сообщалось, что европейская авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию. Уточняется, что летнее расписание будет запущено с 31 марта.

