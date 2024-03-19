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14:48, 19 марта 2024Ценности

Одно модное в 2000-х годах платье вновь станет трендом летом

Vogue: платья с заниженной талией станут модными летом благодаря знаменитостям

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Фэшн-редакторы назвали одно модное в 2000-х годах платье, которое вновь станет трендом летом 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

Наиболее актуальными в грядущем сезоне окажутся указанные наряды с заниженной талией. При этом линия пояса может находиться как немного ниже стандартной, так и располагаться на уровне бедер.

По словам экспертов, популярности подобных предметов гардероба способствовали многие известные бренды, среди которых Khaite, Fendi и Simone Rocha. Внимание к упомянутым изделиям было привлечено благодаря знаменитостям. Например, в них появились на публике американская манекенщица Эмили Ратаковски, шведская топ-модель Эльза Хоск, а также актрисы Джулия Гарнер и Сьюки Уотерхаус.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка.

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      Алина Гостева
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