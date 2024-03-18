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13:17, 18 марта 2024Ценности

Стилист Рогов назвал необходимое пальто на весну

Стилист Александр Рогов назвал пальто золотистого оттенка необходимыми весной

Фото: лукбук ROGOVSHOP

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года.

По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка. В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц, где они носили указанную одежду различного кроя из твида и парчи.

При этом модели сочетали подобные пальто с мини-юбками, спортивными костюмами и классическими образами, например с черными брюками.

Ранее в марте российский стилист Владислав Лисовец назвал пять необходимых в гардеробе модных трендов. В том числе он призвал приобрести одежду и аксессуары с бантами и изделия из прозрачных тканей.

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      Алина Гостева
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