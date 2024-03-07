Стилист Лисовец: прозрачная одежда и наряды с бантами необходимы в гардеробе

Российский стилист Владислав Лисовец назвал пять необходимых в гардеробе модных трендов. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, на данный момент на мировых подиумах лидируют и будут также актуальны в 2025 году следующие наряды. Так, он призвал приобрести одежду и аксессуары с бантами и изделия из прозрачных тканей. Кроме того, специалист включил в список кожаные брюки, юбки и пальто.

В то же время в перечень вошли изделия из искусственного меха и предметы гардероба бордового цвета. «Хорошо смотрится как на юных девушках, так и на более взрослых, выигрышно подчеркивая стать. Помады такого цвета тоже тренд!» — высказался стилист о последних.

В феврале российский стилист Александр Рогов назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года. Речь шла о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.