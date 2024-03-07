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15:26, 7 марта 2024Ценности

Лисовец назвал пять необходимых в гардеробе модных трендов

Стилист Лисовец: прозрачная одежда и наряды с бантами необходимы в гардеробе

Фото: Unsplash

Российский стилист Владислав Лисовец назвал пять необходимых в гардеробе модных трендов. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

По словам эксперта, на данный момент на мировых подиумах лидируют и будут также актуальны в 2025 году следующие наряды. Так, он призвал приобрести одежду и аксессуары с бантами и изделия из прозрачных тканей. Кроме того, специалист включил в список кожаные брюки, юбки и пальто.

В то же время в перечень вошли изделия из искусственного меха и предметы гардероба бордового цвета. «Хорошо смотрится как на юных девушках, так и на более взрослых, выигрышно подчеркивая стать. Помады такого цвета тоже тренд!» — высказался стилист о последних.

В феврале российский стилист Александр Рогов назвал необходимую одежду на весну и лето 2024 года. Речь шла о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.

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      Алина Гостева
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