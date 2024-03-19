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09:44, 19 марта 2024Бывший СССР

Пашинян заявил об опасности новой войны без компромисса с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян: если мы не уступим Азербайджану — начнется новая война
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На Южном Кавказе возникнет опасность новой войны Армении и Азербайджана, в случае если Ереван будет не согласен на территориальные компромиссы с Баку. Об этом на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Баку], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война. (...) Я знаю, что будет в конце этой войны», — сказал глава государства.

В ходе встречи Пашинян объяснил, что, чтобы избежать новой войны, власти Армении вынуждены пойти на корректировку государственной границы в приграничных районах Тавушской области. Речь идет о возможной передаче Баку под контроль сел Воскепар и Киранц.

Ранее в парламенте Азербайджана предложили провести военную операцию в Армении, чтобы присоединить к территории страны восемь сел. По словам депутата Фазаила Агамалы, вооруженные силы республики должны начать ее как можно раньше, пока Ереван не получил доступ к тяжелому вооружению.

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      Глеб Палехов
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