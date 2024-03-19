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13:03, 19 марта 2024Мир

Песков анонсировал визиты Путина на высшем уровне

Песков: у Путина планируется несколько визитов и контактов на высшем уровне
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин планирует несколько визитов и контактов на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас готовится несколько визитов президента [России Владимира Путина], несколько контактов на высшем уровне», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что на данный момент идет подготовка к встречам. Он добавил, что Кремль будет информировать о визитах президента по мере их приближения.

Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о возможном визите Владимира Путина в Китай в мае. Сообщалось, что встреча лидеров может состояться до запланированной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.

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      Лина Пивоварова
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