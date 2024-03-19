Стало известно о возможном визите Путина в Китай

Reuters: президент России Владимир Путин может посетить Китай в мае

Президент России Владимир Путин может посетить Китай в мае. Об этом информирует Reuters.

«Путин посетит Китай», — так анонсировал визит российского лидера источник издания на условиях анонимности.

Другой источник рассказал, что визит Владимира Путина в КНР может состояться во второй половине мая.

Еще два человека подтвердили информацию о визите российского президента, а также сообщили, что он состоится до запланированной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества с Россией под руководством Путина.