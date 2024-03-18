Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента

Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Путина с переизбранием

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Лидер КНР подчеркнул, что страна придает большое значение российско-китайскому сотрудничеству и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Москвой.

Ранее 18 марта Министерство иностранных дел Китая поздравило Владимира Путина с победой на выборах президента России. МИД выразил уверенность в продолжении сотрудничества.