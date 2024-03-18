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11:55, 18 марта 2024Мир

Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента

Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Путина с переизбранием

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на должность главы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Лидер КНР подчеркнул, что страна придает большое значение российско-китайскому сотрудничеству и дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Москвой.

Ранее 18 марта Министерство иностранных дел Китая поздравило Владимира Путина с победой на выборах президента России. МИД выразил уверенность в продолжении сотрудничества.

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      Лина Пивоварова
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