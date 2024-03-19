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12:56, 19 марта 2024Россия

Песков подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

Кремль подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций

Фото: Григорий Сысоев / Sputnik Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Владимир Путин планирует провести во вторник, 19 марта, встречу с лидерами фракций Государственной Думы. Ранее озвученную информацию на этот счет подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч. В частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы», — сказал он.

Ранее о том, что встреча президента Владимира Путина с руководителей фракций Государственной Думы состоится во вторник, 19 марта, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также уточнил, что общение парламентариев с главой государства пройдет в конце дня.

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      Игорь Дмитров
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