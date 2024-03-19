Песков подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций
Кремль подтвердил планы по встрече Путина с лидерами думских фракций
Президент Владимир Путин планирует провести во вторник, 19 марта, встречу с лидерами фракций Государственной Думы. Ранее озвученную информацию на этот счет подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч. В частности, встреча с руководителями фракций Государственной Думы», — сказал он.
Ранее о том, что встреча президента Владимира Путина с руководителей фракций Государственной Думы состоится во вторник, 19 марта, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также уточнил, что общение парламентариев с главой государства пройдет в конце дня.