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12:20, 19 марта 2024Россия

Зюганов анонсировал встречу лидеров парламентских фракций с Путиным

Зюганов: встреча президента с лидерами фракций состоится 19 марта

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Встреча президента Владимира Путина с руководителей фракций Государственной Думы состоится во вторник, 19 марта. Ее анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

«Сегодня [19 марта], видимо, встреча будет президента и с лидерами фракций», — сказал политик.

Он также уточнил, что общение парламентариев с главой государства пройдет в конце дня.

Ранее о том, что президент планирует провести встречу с главами фракций Государственной Думы рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что глава государства учитывает многие из их предложений в своей работе.

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