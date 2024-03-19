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13:00, 19 марта 2024Мир

Песков заявил о дальнейшем принятии Путиным поздравлений от иностранных коллег

Песков: Путин продолжит принимать поздравления от иностранных коллег
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Гавриил Григоров / POOL / ТАСС

Президент России Владимир Путин продолжит принимать поздравления от иностранных коллег по итогам состоявшихся президентских выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент продолжит принимать поздравления по телефону от своих коллег из зарубежных стран. Мы дадим сейчас сообщение, у него был телефонный разговор с коллегой из Туркменистана Бердымухамедовым и с президентом Ирана Раиси», — рассказал он.

Ранее Песков оценил результаты выборов президента России на зарубежных избирательных участках. По его мнению, итоги голосования показывают, что в целом Путин и на них одержал победу. Он подчеркнул, что в голосовании важен каждый голос.

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      Максим Габриелян
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