Песков оценил результаты выборов президента России за рубежом

Песков: разные цифры в разных странах, но и за рубежом Путин одержал победу

Итоги голосования на выборах президента России за рубежом показывают, что в целом Владимир Путин и здесь одержал победу. Результаты выборов в других странах оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Любой голос важен в этом голосовании. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу. Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что 372,7 тысячи избирателей приняли участие в выборах президента России за рубежом, где также лидирует Путин. По ее словам, такие результаты носят беспрецедентный характер.