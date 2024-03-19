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13:03, 19 марта 2024Мир

Песков оценил результаты выборов президента России за рубежом

Песков: разные цифры в разных странах, но и за рубежом Путин одержал победу
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Итоги голосования на выборах президента России за рубежом показывают, что в целом Владимир Путин и здесь одержал победу. Результаты выборов в других странах оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Любой голос важен в этом голосовании. Мы видим, что и за рубежом в целом Путин тоже одержал победу. Разные цифры в разных географических точках. Но в общем и там тоже Путин одержал победу», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что 372,7 тысячи избирателей приняли участие в выборах президента России за рубежом, где также лидирует Путин. По ее словам, такие результаты носят беспрецедентный характер.

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      Семен Александров
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