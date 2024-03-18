В МИД раскрыли число проголосовавших за рубежом на президентских выборах

Представитель МИД Захарова: свыше 372 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Свыше 372 тысяч избирателей приняло участие в выборах президента России за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова сообщила, что по состоянию на 8:30 18 марта в голосовании приняло участие 372,7 тысячи избирателей. Она также сообщила об обработке свыше 90 процентов бюллетеней избирателей за рубежом.

«Угадаете, кто лидирует? Владимир Владимирович Путин», — заявила пресс-секретарь МИД. По ее словам, такие результаты носят беспрецедентный характер. Дипломат подчеркнула, что итоги не являются окончательными, поскольку последние участки закрылись в 5:00 по московскому времени 18 марта.

Ранее Захарова ответила главе Минобороны Британии Гранту Шаппсу на слова о «сворованных выборах». Она посоветовала Шаппсу поинтересоваться, что случилось с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

