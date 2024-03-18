Захарова ответила главе МИД Британии на слова о «сворованных выборах»

Захарова посоветовала Лондону искать Миддлтон после слов о «сворованных выборах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о «сворованных выборах» в России. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Как писала газета The Telegraph, глава Минобороны Британии обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он «украл выборы». «Мы у них ничего не крали. Мы своего им не отдали», — ответила Захарова. Она также поинтересовалась, что случилось с супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. «Нашлась? Ищите, Шаппс», — посоветовала дипломат.

Ранее издание Us Weekly сообщило, что Кейт Миддлтон два месяца не видели даже ее ключевые сотрудники. Она не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом.

15-17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин гарантировал себе победу в первом туре выборов президента России. По итогам обработки 59,17 процента протоколов он набрал 87,26 процента, что составляет 50,06 процента от общего количества голосов.