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15:49, 15 марта 2024Из жизни

Кейт Миддлтон два месяца не видели даже ее ключевые сотрудники

Us Weekly: к Кейт Миддлтон два месяца не пускали ее ключевых сотрудников

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Ключевые сотрудники Кейт Миддлтон ни разу не видели ее и не общались с ней в течение по меньшей мере двух месяцев. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Источник издания утверждает, что объявление о болезни Миддлтон стало сюрпризом для большинства людей, которые с ней работают. «У нескольких высокопоставленных сотрудников Кейт не было возможности встретиться или поговорить с ней, и они даже не знали про ее операцию, пока о ней не объявили публично, — утверждает он. — Это застало их врасплох».

Близких, по словам источника Us Weekly, стали пускать к Кейт лишь недавно. В частности, к ней якобы приезжали британский король Карл III и его супруга Камилла.

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Источник издания рассказал, что причину операции и ход лечения по-прежнему держат в строгом секрете, поэтому об истинном положении дел осведомлены лишь очень немногочисленные приближенные Кейт. «Это озадачивает и вызывает некоторую озабоченность», — говорит он.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Попытка остановить распространение слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон с детьми, опубликованном 11 марта, заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой.

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      Олег Парамонов
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