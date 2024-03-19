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14:28, 19 марта 2024Россия

Под Калининградом загорелось промысловое судно

Под Калининградом на траулере «Капитан Лобанов» начался пожар, есть пострадавшие

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Калининградской области загорелось промысловое судно «Капитан Лобанов». Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, передает ТАСС во вторник, 19 марта.

«Сегодня в результате нештатной ситуации на борту траулера "Капитан Лобанов" возник пожар. Есть пострадавшие. (...) Раненым будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — сказал он.

В свою очередь, Telegram-канал «112» приводит данные, согласно которым траулер затонул недалеко от города Пионерский после начала пожара. Утверждается, что врачи не смогли спасти одного человека, еще двое пропали без вести.

Ранее, в декабре 2023 года, в Сахалинской области у берега острова Шикотан произошел пожар на рыболовецком судне. Огонь распространился на судне «Ольховатка» на площади 24 квадратных метра, члены экипажа не пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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