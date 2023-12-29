На судне в российском регионе произошел пожар

У острова Шикотан в Сахалинской области произошел пожар на рыболовецком судне

В Сахалинской области у берега острова Шикотан произошел пожар на рыболовецком судне. Об этом сообщили в морском координационно-спасательном подцентре Южно-Сахалинска, передает ТАСС.

Предварительно, члены экипажа не пострадали. В МЧС, в свою очередь, уточнили, что огонь распространился на судне «Ольховатка» на площади 24 квадратных метра. Причину пожара устанавливают, его уже ликвидировали.

В августе произошел пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске. Пожару был присвоен повышенный ранг. Огонь разгорелся на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, который имеет погрузочный причал.

В июле сухогруз «Вафа-2» загорелся на реке в Астраханской области. Пожар произошел на сухогрузе, который стоит на реке Бахтемир между населенными пунктами Икряное и Маячное.