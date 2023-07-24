На российской реке загорелся сухогруз

В Астраханской области на реке Бахтемир загорелся сухогруз «Вафа-2»

Сухогруз «Вафа-2» загорелся на реке в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

По данным министерства, пожар произошел на сухогрузе, который стоит на реке Бахтемир между населенными пунктами Икряное и Маячное. На место ЧП направили один пожарный катер и три человека личного состава.

Причина случившегося в Икрянинском районе российского пока не называется. Информации о площади пожара также нет.

Ранее сухогруз SEAMARK, потерпевший крушение неподалеку от порта Новороссийска, переломился пополам из-за шторма. Судно под флагом Коморских островов перевозило три тысячи тонн мраморной крошки.