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00:45, 13 августа 2023Россия

Пожар на сухогрузе в Архангельске ликвидировали

ГУ МЧС: пожар в трюме сухогруза «Терский берег» в Архангельске ликвидировали

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

По информации ведомства, возгорание потушили в 22:27 по московскому времени. В 21:42 по Москве поступила пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

О возгорании в трюме грузового судна «Терский берег» в Архангельске сообщалось ранее. Пожару был присвоен повышенный ранг. Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, который имеет погрузочный причал.

11 августа в Саратове загорелся склад с этиловым спиртом. Пожарные тушили пламя на площади 400 квадратных метров, не заходя в помещение, из брандспойтов. Во время пожара пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.

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    Марина Совина
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