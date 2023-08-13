Пожар на сухогрузе в Архангельске ликвидировали

ГУ МЧС: пожар в трюме сухогруза «Терский берег» в Архангельске ликвидировали

Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

По информации ведомства, возгорание потушили в 22:27 по московскому времени. В 21:42 по Москве поступила пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

О возгорании в трюме грузового судна «Терский берег» в Архангельске сообщалось ранее. Пожару был присвоен повышенный ранг. Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, который имеет погрузочный причал.

11 августа в Саратове загорелся склад с этиловым спиртом. Пожарные тушили пламя на площади 400 квадратных метров, не заходя в помещение, из брандспойтов. Во время пожара пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами.