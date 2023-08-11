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21:02, 11 августа 2023Россия

В Саратове загорелся склад со спиртом

В Саратове потушили пожар на складе с этиловым спиртом

Кадр: РБК

В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом, об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РБК.

Звонок о возгорании поступил днем в пятницу, 11 августа. Огнеборцы тушили пламя на площади 400 квадратных метров, не заходя в помещение, из брандспойтов.

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.

В ведомстве уточнили, что в тушении огня принимали участие 14 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о пожаре в складском здании элеватора в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края.

Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 103 человека и 24 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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