В Саратове загорелся склад со спиртом

В Саратове потушили пожар на складе с этиловым спиртом

В Саратове загорелся склад с этиловым спиртом, об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает РБК.

Звонок о возгорании поступил днем в пятницу, 11 августа. Огнеборцы тушили пламя на площади 400 квадратных метров, не заходя в помещение, из брандспойтов.

Во время пожара пострадал мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.

В ведомстве уточнили, что в тушении огня принимали участие 14 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о пожаре в складском здании элеватора в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края.

Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 103 человека и 24 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.