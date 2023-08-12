В Архангельске вспыхнул пожар в трюме сухогруза

В Архангельске в трюме грузового судна «Терский берег» вспыхнул пожар

В Архангельске в трюме грузового судна «Терский берег» вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, на место направлены пожарные расчеты и создан штаб пожаротушения. Пожару присвоен повышенный ранг.

Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе. Здесь находится траловый флот, который имеет погрузочный причал.

Ранее стало известно, что заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. По делу проходит еще один фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.