Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:42, 30 июля 2023Силовые структуры

Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взятки

Замглавы Архангельска Шевцов арестован по подозрению в получении крупной взятки

Фото: Monika Gruszewicz / Shutterstock / Fotodom

Заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходит еще один фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает, что подозреваемые на протяжении двух лет ежемесячно получали 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за осуществление предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов в Архангельске. В сумме подозреваемые получили вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.

О задержании Пугина и Шевцова стало известно 29 июля. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

    Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

    Российские военные рассказали о бегстве украинских солдат под Марьинкой

    Уничтожение украинской САУ «Гвоздика» показали на видео

    Народная артистка России Мирошниченко попала в реанимацию

    Появилась информация о проблемах в переговорах «Динамо» и «Лацио» по Захаряну

    Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взятки

    ВС России ударили по прибывшим на поле боя военным ВСУ и попали на видео

    Появились подробности о смерти мужа певицы Натали

    Путин пожал руку многодетному отцу из Магадана после парада ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости