Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взятки
Заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.
По делу проходит еще один фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие считает, что подозреваемые на протяжении двух лет ежемесячно получали 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за осуществление предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов в Архангельске. В сумме подозреваемые получили вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.
О задержании Пугина и Шевцова стало известно 29 июля. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.