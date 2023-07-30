Замглавы Архангельска арестовали по делу о получении крупной взятки

Замглавы Архангельска Шевцов арестован по подозрению в получении крупной взятки

Заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходит еще один фигурант — Олег Пугин из ООО «Спецавтохозяйство по уборке города». Ему суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает, что подозреваемые на протяжении двух лет ежемесячно получали 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за осуществление предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов в Архангельске. В сумме подозреваемые получили вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей.

О задержании Пугина и Шевцова стало известно 29 июля. Об этом сообщило управление Следственного комитета России (СКР) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.