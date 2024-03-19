Последний потомок Пушкина ответил на вопрос о фильме «Онегин»

Последний потомок поэта Пушкина заявил, что намерен посмотреть фильм «Онегин»

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, его полный тезка Александр Пушкин ответил на вопрос о фильме «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Его слова приводит издание «Абзац».

«Очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл. Я собираюсь посмотреть этот фильм», — отметил Пушкин. Он добавил, что ему понравилась картина «Пушкин. Последняя дуэль» режиссера Федора Бондарчука.

Пушкин заявил, что знаменитый роман в стихах его предка актуален во все времена. Он подчеркнул, что потомкам поэта всегда приятно обращение кинематографистов к его творчеству.

Ранее сообщалось, что «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Премьера картины состоялась 7 марта. За минувший уик-энд фильм заработал 170,5 миллиона рублей.