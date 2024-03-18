Раскрыт лидер кинопроката в России и СНГ
Фильм «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».
Премьера картины состоялась 7 марта. За минувший уик-энд фильм заработал 170,5 миллиона рублей.
На второй строчке расположился мультфильм «Кунг-фу Панда 4». На третьей — картина «Лед 3».
Ранее «Онегин» уже возглавлял кинопрокат в России и СНГ.
8 марта стало известно, что российский фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей. Премьера «Бременских музыкантов» состоялась 1 января. Картина основана на одноименном мультфильме студии «Союзмультфильм».