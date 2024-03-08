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14:55, 8 марта 2024Культура

«Бременские музыканты» собрали в прокате более трех миллиардов рублей

«Бременские музыканты» собрали более трех миллиардов рублей в прокате

Кадр: Central Partnership / YouTube

Российский фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

На момент написания заметки музыкальный фильм-сказка Алексея Нужного получил 3,002 миллиарда рублей. Причем в первый уикенд фильм собрал 1,957 миллиарда рублей. «Бременские музыканты» попали в топ самых кассовых российских кинокартин.

Самым кассовым российским фильмом по состоянию на первый квартал 2024 года остается «Чебурашка» — кино получило 6,78 миллиарда рублей. На втором месте расположилось продолжение фильма «Холоп», собравшее 3,83 миллиарда рублей, на третьем — оригинальный «Холоп», получивший 3,08 миллиарда рублей. Всего, по данным ЕАИС Фонда кино, в списке собравших более двух миллиардов рублей в прокате картин 10 фильмов.

Премьера «Бременских музыкантов» состоялась 1 января 2024 года. Картина основана на одноименном мультфильме студии «Союзмультфильм». Роли исполнили Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и другие актеры.

В середине февраля стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уик-энд третий раз подряд. За уик-энд фильм собрал более 338 миллионов рублей.

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      Андрей Ставицкий
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