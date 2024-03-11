Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:35, 11 марта 2024Культура

«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Кадр: фильм «Онегин»

Фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Премьера картины состоялась 7 марта 2024 года. За четыре дня проката фильм заработал 336 миллионов рублей.

На втором месте рейтинга лидеров проката оказалась картина «Лед 3», собравшая 161,3 миллиона рублей. Третье место занял фильм «Мастер и Маргарита» с выручкой 92,2 миллиона рублей.

Ранее «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. Фильм собрал 1,5 миллиарда рублей в кинотеатрах.

До этого фильм «Бременские музыканты» собрал в прокате более трех миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      Российские силовики поймали поджигателя-ревнивца и нашли у него тайник с оружием

      Глава МИД Германии обвинила Россию в попытках опорочить ее

      Премьер Саксонии поддержал призыв Папы Римского к переговорам с Россией

      Порнозвезда рассказала о влиянии карьеры на отношения

      Samsung выпустит твердотельные батареи для автомобилей

      Стало известно о желании Абрамовича купить испанский клуб

      В Грузии обвинили Украину в недружественных действиях

      Россиянин расправился с родителями, поджег дом и принял решение о самоубийстве

      Россиянка разбила голову в термальном комплексе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше