Пожилым людям рекомендовали ревакцинироваться от COVID-19 весной

CDC США: пожилым людям следует ревакцинироваться от COVID-19 весной

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали сделать ревакцинацию от COVID-19 людям в возрасте 65 лет и старше, так как весенний сезон будет всегда ассоциироваться с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Хотя, согласно официальным сообщениям CDC, чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения закончилась, риски, связанные с коронавирусной инфекцией, остались, и в некоторых группах людей, например, среди пожилых, они выше, чем в других. По словам гериатров, вакцина снижает вероятность госпитализации с тяжелой формой COVID-19 на 54 процента.

В январе 2024 года средний уровень фатальных исходов от COVID-19 для всех возрастов составлял чуть менее 3 на 100 тысяч человек. Но для людей в возрасте от 65 до 74 лет этот показатель был выше и составлял примерно пять на каждые 100 тысяч. А среди людей 75 лет и старше этот показатель подскочил почти до 30 на 100 тысяч.

Спустя четыре года после начала пандемии у людей в возрасте 65 лет и старше вероятность худшего исхода от COVID-19 примерно в два раза выше, чем у остального населения. Для людей в возрасте 75 лет и старше — в 10 раз.

Известно, что даже легкая или умеренная инфекция COVID-19 может негативно повлиять на когнитивные функции, при этом изменения будут аналогичны семи годам старения мозга. Иммуностарение подвергает людей более высокому риску заражения и тяжелой инфекции, а также снижает иммунный ответ на вакцинацию.