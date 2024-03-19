Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 19 марта 2024Бывший СССР

Президент Киргизии рассказал о своем протестном прошлом

Президент Киргизии Жапаров признался, что в прошлом устраивал митинги в стране

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что в прошлом устраивал со своими соратниками митинги в республике. Его цитирует РИА Новости.

Журналист госагентства Кабар напомнил Жапарову слова о «жестком ответе» тем, кто планирует протестовать в стране. Он спросил, устраивал ли сам глава государства акции протеста. «Да, и мы в свое время устраивали митинги. Однако мы не организовывали их ради личной выгоды и не искажали положительные моменты, которые приносили пользу народу», — сказал президент.

По его словам, митинги были организованы с требованием работы рудника Кумтор на благо народа. Жапаров отметил, что после его прихода к власти многое поменялось в Киргизии. Речь идет о сокращении хищений в налоговой и таможенной системах, строительстве социальных объектов и росте экономики, добавил он.

Ранее власти республики сорвали госпереворот, в ходе которого для усиления недовольства и подготовки массовых беспорядков планировались взрывы. Жапаров отмечал, что народ не будет следовать за организаторами протестов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах бомбами по украинской ДРГ у границы с Россией

      Доходность китайского госдолга обвалилась до минимума

      Товарооборот России с соседней страной резко сократился

      Шольц назвал смешными дискуссии о поставках ракет Taurus Украине

      В США оценили готовность Запада к боям уровня конфликта на Украине

      Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

      Пьяный россиянин лежал у подъезда с 12 тротиловыми шашками и попал на видео

      Российские военные уничтожили на купянском направлении РСЗО Vampire

      Пожилые велосипедистки рассказали о 45-минутном сражении с пумой

      Пригожин отреагировал на уход Леонтьева со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше