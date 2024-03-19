Президент Киргизии рассказал о своем протестном прошлом

Президент Киргизии Жапаров признался, что в прошлом устраивал митинги в стране

Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что в прошлом устраивал со своими соратниками митинги в республике. Его цитирует РИА Новости.

Журналист госагентства Кабар напомнил Жапарову слова о «жестком ответе» тем, кто планирует протестовать в стране. Он спросил, устраивал ли сам глава государства акции протеста. «Да, и мы в свое время устраивали митинги. Однако мы не организовывали их ради личной выгоды и не искажали положительные моменты, которые приносили пользу народу», — сказал президент.

По его словам, митинги были организованы с требованием работы рудника Кумтор на благо народа. Жапаров отметил, что после его прихода к власти многое поменялось в Киргизии. Речь идет о сокращении хищений в налоговой и таможенной системах, строительстве социальных объектов и росте экономики, добавил он.

Ранее власти республики сорвали госпереворот, в ходе которого для усиления недовольства и подготовки массовых беспорядков планировались взрывы. Жапаров отмечал, что народ не будет следовать за организаторами протестов.