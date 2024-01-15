В Киргизии заявили о срыве госпереворота

Президент Киргизии Жапаров рассказал о срыве госпереворота в стране

Властями Киргизии был сорван госпереворот, в ходе которого для усиления недовольства и подготовки массовых беспорядков на акциях протеста планировались убийства и взрывы. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

«Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может "кормиться с кормушки". Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы», — рассказал он, отвечая на вопрос о намерении третьих сил воспользоваться недовольствами в стране.

В январе главу строительной компании KG Group Имамидина Ташова и активиста Тилекмата Куренова объявили в розыск по обвинению в подготовке госпереворота. Кроме того, были задержаны несколько приближенных к ним людей.

Президент республики также заявил, что две первые революции в стране финансировались из-за рубежа. При этом, по его словам, переворот, произошедший в 2020 году оказался внезапным и не имел иностранной поддержки.