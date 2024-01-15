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16:51, 15 января 2024Бывший СССР

В Киргизии заявили о поддержке двух первых революций из-за рубежа

Жапаров: революции 2005 и 2010 годов в Киргизии поддерживались из-за рубежа

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Первые две революции в Киргизии, произошедшие в 2005 и 2010 годах, спонсировались из-за рубежа. Об иностранной поддержке государственных переворотов заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар».

«В Кыргызстане было три революции, первые две из которых финансировались внешними силами. Все прекрасно знают, кто они», — рассказал он.

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Президент подчеркнул, что лишь третья революция, произошедшая в октябре 2020 года, произошла неожиданно. По его словам, участники переворота не поддерживались внешними силами, а народ Киргизии сам поддержал смену власти.

При этом Жапаров утверждает, что проходящие по «Кемпир-абадскому делу» лица сами знают, от каких сил они получали денежные средства, однако делают вид, что этого не было.

В конце октября 2022 года в Бишкеке были задержаны свыше 20 бывших чиновников, политиков, правозащитников и общественных деятелей. Все они выступали против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища.

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      Александр Курбатов
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