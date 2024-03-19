Раскрыто содержание разговора Путина и Бердымухамедова-младшего

Президенты Туркмении и России провели разговор о сотрудничестве между странами

Президенты Туркмении и России Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин провели телефонный разговор о сотрудничестве между странами. Об этом сообщает туркменское госагентство TDH.

Бердымухамедов-младший поздравил Путина с победой на выборах: «Ваше переизбрание на этот высший пост является показателем оказанного вам высокого доверия и признания ваших заслуг перед страной». Также туркменский лидер пожелал Российской Федерации дальнейшего экономического роста и процветания.

Президенты подчеркнули важность налаженных плодотворных прямых контактов между Туркменистаном и субъектами Российской Федерации, которые обогащают, по их словам, межгосударственное сотрудничество новым содержанием.

В декабре прошлого года Сердар Бердымухамедов посещал Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств. Это свидетельствует о приверженности Туркмении к конструктивному партнерству с государствами СНГ, отмечает агентство TDH.