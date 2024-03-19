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16:41, 19 марта 2024Ценности

Приталенные рубашки вернутся в моду

Стилист Алеко Надирян: приталенные рубашки вернутся в моду в 2024 году
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: @bellahadid

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале заявил, что в 2024 году в моду вернется один устаревший ранее фасон рубашек.

По словам эксперта, актуальными вновь окажутся данные предметы гардероба приталенного кроя, которые в том числе популяризовала американская манекенщица Белла Хадид. «Чтобы подчеркнуть талию еще сильнее, такую рубашку не застегивают на первые и последние пуговицы», — пояснил он.

При этом специалист проиллюстрировал пост снимками девушек, составивших образы с подобными вещами. Так, они сочетали указанные изделия с мини-юбками и галстуками, расклешенными брюками, белыми кедами и остроносыми туфлями на каблуках.

В феврале сообщалось, что модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом в 2024 году. Речь шла о модели с баской — пришитой по линии пояса широкой оборкой.

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      Алина Гостева
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