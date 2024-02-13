Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:26, 13 февраля 2024Ценности

Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом

Vogue: модный в 2010-х годах топ с баской вновь стал трендом

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом в 2024 году. Соответствующий материал приводит Vogue.

Речь идет о модели с баской — пришитой по линии пояса широкой оборкой. Предметы гардероба с данным элементом появились в коллекциях таких брендов, как Balmain, Chanel, Khaite и Tove. Среди них — держащие форму фактурные изделия, вещи с рюшами и золотистым металлическим декором.

Также, согласно данным онлайн-платформы для поиска модной и бьюти-продукции Stylight покупателями, количество поисковых запросов с указанным топом увеличилось на 19 процентов с начала текущего года.

Ранее в феврале сообщалось, что брюки капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в этом сезоне.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В США заявили о неготовности пригласить Украину в НАТО на июльском саммите

      Россиянам подсказали рецепт чая для профилактики рака

      Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом

      МВД начало проверки торговых точек для приостановки продажи опасной минералки

      Власти Палестины резко ответили на призыв Байдена к реформам

      Премьер Эстонии отреагировала на ее объявление в розыск в России

      Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше