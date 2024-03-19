Путин оценил действия ФСБ по нейтрализации агентов в зоне СВО

Путин положительно оценил действия ФСБ по нейтрализации агентов в зоне СВО

Президент России Владимир Путин положительно оценил действия ФСБ по нейтрализации агентов противника в зоне специальной военной операции (СВО). Слова главы государства передает РИА Новости.

Выступая на коллегии ФСБ, Путин отметил, что в 2023 году сотрудники службы грамотно и четко действовали по всем направлениям. Таким образом они подтверждали статус и авторитет ведомства, подчеркнул он. Президент страны также поблагодарил личный состав ФСБ за патриотизм и мужество, в том числе проявленные во время работы в Новороссии и Донбассе.

Во время коллегии он также дал задание сотрудникам ФСБ искать и наказывать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы.