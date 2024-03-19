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15:38, 19 марта 2024Экономика

Путин поручил одному ведомству постоянно следить за коррупцией в России

Путин: противодействие коррупции должно быть в поле постоянного контроля ФСБ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Противодействие коррупции и обеспечение экономической безопасности в России должны быть в поле постоянного контроля сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что заниматься этими вопросами представители ФСБ должны совместно с сотрудниками других «профильных структур». Речь идет в том числе о повышении уровня безопасности российской банковской и финансовой систем.

Кроме того, необходимо усиливать меры поддержки отечественных компаний в условиях действия масштабных международных санкций. «Нужно повышать уровень безопасности банковской и в целом финансовой системы, оказывать поддержку нашим компаниям», — заключил Путин в ходе выступления на коллегии ФСБ.

Ранее он призывал не успокаиваться по поводу угрозы западных стран о разрушении российской экономики. Тогда Путин отметил, что в стране возникают сложности с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, идет отключение от научных и технологических коопераций, а также нарушаются логистические цепочки.

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      Анатолий Акулов
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