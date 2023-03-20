Путин призвал не успокаиваться по поводу спасения российской экономики

Президент Путин призвал не успокаиваться по поводу угрозы Запада о разрушении экономики РФ

Угроза западных стран быстро разрушить российскую экономику не сработала, но успокаиваться ни в коем случае нельзя. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД России заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, коллективный Запад все еще предпринимает соответствующие усилия, при этом рассчитывает на быстрый результат и на среднесрочную перспективу. Так, в России возникают определенные сложности с поставкой комплектующих в высокотехнологических отраслях, идет отключение от научных и технологических коопераций, нарушаются логистические цепочки. В то же время Путин выразил уверенность, что ничего у противников Москвы не получилось и не получится.

Также в ходе заседания глава государства призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов. Он пожурил правоохранителей за то, что такой формат работы дестабилизирует работу целых предприятий, что недопустимо.

На прошлой неделе в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин уже говорил о провалившейся политике западных стран разрушить российскую экономику. Президент подчеркивал, что даже урожай в России в 2022 году оказался выше, чем в Европе, и теперь если европейцы хотят купить репу взамен салата и помидоров, то им придется ехать в Россию.