Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:14, 20 марта 2023Экономика

Путин призвал контролировать обоснованность уголовных дел против бизнесменов

Путин призвал не возбуждать уголовные дела без судебных перспектив в отношении бизнесменов

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов в стране. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы — тогда и заводить его не нужно», — сказал Путин. Он отметил, что таким образом правоохранители дестабилизируют работу целых предприятий. Этот факт президент назвал абсолютно недопустимым.

Помимо этого, Путин призвал «максимально применять альтернативы аресту» к россиянам, которые обвиняются в экономических преступлениях. В числе таких альтернатив глава государства назвал домашний арест.

Ранее Путин подписал закон о послаблениях в сфере экономических преступлений. Документ снижает срок давности по ряду экономических статей, а также предусматривает прекращение налоговых дел после выплаты недоимок и штрафов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС
«Одноклассники» объявили о запуске эксклюзивного шоу
В Кремле объяснили решение отправить Чернышенко на встречу с Си Цзиньпином
The Weeknd пришел к соглашению с обвинившими его в плагиате музыкантами
Описана роль Китая в урегулировании украинского конфликта
В России назвали дефицитные марки автомобилей
Новостройки в России стали дешевле
Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов
37-летняя женщина захлебнулась в бассейне в центре Петербурга
Члены синода УПЦ приехали в офис Зеленского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.