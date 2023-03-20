Путин призвал контролировать обоснованность уголовных дел против бизнесменов

Путин призвал не возбуждать уголовные дела без судебных перспектив в отношении бизнесменов

Президент России Владимир Путин призвал контролировать обоснованность уголовных дел, которые возбуждаются в отношении бизнесменов в стране. Об этом он заявил, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«Зачастую уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы — тогда и заводить его не нужно», — сказал Путин. Он отметил, что таким образом правоохранители дестабилизируют работу целых предприятий. Этот факт президент назвал абсолютно недопустимым.

Помимо этого, Путин призвал «максимально применять альтернативы аресту» к россиянам, которые обвиняются в экономических преступлениях. В числе таких альтернатив глава государства назвал домашний арест.

Ранее Путин подписал закон о послаблениях в сфере экономических преступлений. Документ снижает срок давности по ряду экономических статей, а также предусматривает прекращение налоговых дел после выплаты недоимок и штрафов.