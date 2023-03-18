Путин подписал закон о послаблениях в сфере экономических преступлений

Президент России Путин подписал закон о снижении срока давности по экономическим статьям

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о снижении срока давности по нескольким экономическим статьям и прекращении налоговых дел после уплаты штрафов и недоимок. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Документ предусматривает уменьшение срока давности по статьям 199 («Уклонение от уплаты налогов»), 199.1 («Неисполнение обязанностей налогового агента»), 199.2 («Сокрытие денежных средств, имущества организации или ИП») и 199.4 («Уклонение от уплаты страховых взносов») УК РФ. По ним будут снижены максимальные сроки лишения свободы на один - два года, вследствие чего будет уменьшен срок давности привлечения к уголовной ответственности.

После уплаты недоимок, пении штрафов уголовное дело не может быть возбуждено, а в случае уже начатого расследования производство должно быть прекращено.

Закон был разработан по поручению президента с целью снижения негативных последствий для экономики и направлен на либерализацию уголовной ответственности по экономическим статьям.